Salzgitter. In einem Geschäft in Lebenstedt hat ein 27-Jähriger Kosmetika gestohlen. Als er darauf angesprochen, wehrte er sich heftig. Der Überblick.

Polizei Salzgitter Sand-Diebstahl in Salzgitter – Polizei ermittelt in zwei Fällen

Zwei ungewöhnliche Einsätze für die Polizei Salzgitter: Die Beamten waren in den vergangenen Tagen im Einsatz, weil zwei Menschen Sand gestohlen hatten. Am Dienstag rückten die Beamten zu einem Einsatz aus, weil in der Berliner Straße in Lebenstedt eine Frau mit einer Schubkarre Sand aus einem öffentlichen Sandkasten abtransportiert hatte. Die 33-Jährige zeigte sich äußerst unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten.

In einem weiteren Fall, ebenso am Dienstag, erwischten die Beamten einen 76-Jährigen in der Neißestraße, der dabei war, Bausand in einen Eimer zu füllen und den Eimer in den Kofferraum eines Fahrzeuges zu stellen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum mehrere Eimer mit Sand sowie losen Sand. Das Diebesgut musste wieder ausgeladen werden. In beiden Fällen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren ein.

27-Jähriger stiehlt Kosmetika aus Geschäft in Lebenstedt

Ein 27-jähriger Mann hat in einem Geschäft in der Straße In den Blumentriften kosmetische Artikel im Wert von 130 Euro gestohlen. Beim Verlassen des Geschäftes wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten, nachdem der Kaufpreis zuvor nicht entrichtet worden war. Hiergegen wehrte sich der Dieb laut Polizei jedoch. Es kam zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter erlitt hierbei leichte Verletzungen, der 27-Jährige konnte festgehalten werden.

Polizei erwischt Alkoholsünder in Salzgitter-Bad

Im Schlopweg in Salzgitter-Bad hat die Polizei am Dienstag um kurz nach Mitternacht einen 34-jährigen Fahrer eines Pkw angehalten und kontrolliert. Anhaltspunkte deuteten bei dem Mann auf einen Alkoholkonsum hin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

red

