Feuer in Salzgitter

Feuer in Salzgitter Verheerender Brand in Gebhardshagen – Feuerwehr rettet Bewohner

Die Feuerwehr Salzgitter setzte in der Nacht zu Mittwoch zwei Drehleitern ein, um einen heftigen Brand in Salzgitter-Gebhardshagen zu löschen.

Salzgitter. Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses stand in der Nacht zu Mittwoch in Brand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Drehleitern an. Verletzt wurde niemand.