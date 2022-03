Diebe steigen durch Terrassentür in Lebenstedter Einfamilienhaus

In Lebenstedt sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Der Polizei-Überblick für Salzgitter. (Symbolfoto)

Salzgitter-Lebenstedt. Unbekannte Täter brachen in Lebenstedt am Wochenende in ein Wohnhaus ein. Ein Hochzeitskonvoi verursachte eine Straßensperrung in Lebenstedt.