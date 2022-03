78 Geflüchtete aus der Ukraine in Salzgitter

Salzgitter bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor: Im Rathaus wird ebenso geplant wie bei Hilfsorganisationen. Bisher sind 78 Menschen aus der Ukraine in Salzgitter angekommen, berichtete Simone Kessner, Pressesprecherin der Stadt, am Freitag. Der Großteil sei bisher privat aufgenommen worden.

Am Freitag seien bis zum Mittag 30 Geflüchtete im Rathaus beraten worden. „In Notwohnraum sind sieben Personen – vier Erwachsene und drei Kinder – untergebracht worden“, berichtete Kessner.

„Es ist noch unklar, wie viele Menschen insgesamt kommen. Fest steht, dass Flüchtlinge aus der Ukraine sofort für drei Jahre einen festen Aufenthaltstitel bekommen“, berichtete Kessner. Allerdings erwarte die Stadt nun noch weitere Informationen zum Aufenthaltsstatus der Menschen aus der Ukraine. Zunächst gilt: Flüchtlinge, die in der Stadt ankommen, auch wenn sie bei Freunden oder Verwandten unterkommen, sollen sich an die Stadt wenden, um alle nötigen Schritte abzusprechen und zu beantragen. Die Nummer der „Ukrainehilfe-Hotline“: (05341) 839-4080. Diese ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. Per E-Mail wenden sich Ratsuchende an ukrainehilfe@stadt.salzgitter.de. Ab sofort werden alle wichtigen Informationen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise auf der Internetseite www.salzgitter.de/ukrainehilfe veröffentlicht.

Die Hilfsbereitschaft der Salzgitteraner ist riesengroß. So hat unter anderem die Jugend- und Auszubildendenvertretung von VW am Standort Salzgitter in einer kurzfristig organisierten Sammlung 15.000 Euro für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Davon sollen nun dringend benötigte Dinge wie Medikamente gekauft werden. In Zusammenarbeit mit den Schulen in Salzgitter, die viele Hilfsgüter gesammelt haben, solle nun der Transport organisiert werden.

„Wir helfen Kindern“ bittet um Spenden für Kinder und Familien aus der Ukraine

Auch der Verein „Wir helfen Kindern“ hat inzwischen eine Spendenaktion zugunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine gestartet. „Wir sammeln Geldspenden für betroffene ukrainische Kinder und Familien. Unser Verein stellt als Anschubfinanzierung 10.000 Euro zur Verfügung“, meldete Volker Machura, Vorsitzender des Vereins. Am Donnerstagabend hatte er zum Spenden aufgerufen – und schon am Freitagmorgen war die Resonanz „sensationell“.

„Es ist Wahnsinn. Wir sind schon kurz vor fünfstellig. Gerade kamen 5000 Euro aus Essen, dann rief ein alter Geschäftsfreund aus Italien an. Auch er will sich beteiligen“, berichtete er überwältigt. Machura habe bereits Kontakt mit der Stadt aufgenommen, um Unterstützung zuzusagen. Es sind bereits erste Flüchtlinge eingetroffen, die von der Stadt untergebracht wurden. „Wir helfen Kindern“ stehe bereit, um zu unterstützen. „Wenn es so weit ist, werden wir genau mit den Verantwortlichen bei der Stadt besprechen, wo wir helfen können“, versichert Machura.

Wer spenden möchte, kann das bei „Wir helfen Kindern“ unter folgender Kontonummer: Volksbank BraWo;

IBAN DE48 2699 1066 1512 9270 00;

BIC GENODEF1WOB

