Für viele ist der Salzgittersee ein besonderer Ort in Salzgitter. Was ist Ihr besonderer Ort in unser Stahlstadt?

Besondere Orte in Salzgitter Wir suchen Ihre besonderen Orte in Salzgitter

Egal, ob der Salzgittersee in Lebenstedt, der Rosengarten in Salzgitter-Bad oder die Aussicht von der Burg Lichtenberg – in der Stahlstadt gibt es zahlreiche wunderschöne Plätze. Alle haben das Potenzial, ein Lieblingsplatz zu sein, darüber lässt sich kaum streiten. Doch was ist Ihr besonderer Ort in der Stahlstadt? Wir wollen es wissen!

Er muss nicht schön im klassischen Sinn sein. Er kann auch aus anderen Gründen besonders sein. Vielleicht symbolisiert er die Geschichte der Stadt in ganz besonderer Weise. Vielleicht ist er auf den ersten Blick nicht gerade eine Augenweide, doch auf den zweiten aus einem ganz anderen Grund etwas ganz Besonderes.

Wir feiern den Geburtstag der Stadt in einer Sonderbeilage

Den 80. Geburtstag der Stadt Salzgitter am 1. April 2022 wollen wir mit einer Beilage in der Salzgitter Zeitung feiern! Und dabei sind auch Sie gefragt: Wir suchen die Orte der Salzgitteraner und Salzgitteranerinnen, die ganz besonders für sie sind. Wo verbringen Sie gerne Ihre Zeit? Welchen Ort legen Sie anderen ans Herz? Und warum?

Auch der Rosengarten in Salzgitter-Bad ist für viele ein besonderer Ort. Was ist Ihrer? Foto: Frank Spyra / BZV

Ist es das Skurrile, was den Ort für Sie besonders macht? Oder sind es vielleicht die Menschen vor Ort, die ihn zu Ihrem Lieblingsplatz machen? Verbinden Sie eine besonders schöne Erinnerung an diesen Ort, weshalb er für Sie wichtig ist?

Es muss nicht immer objektiv schön sein

Ihr besonderer Ort muss nicht zwangsläufig schön sein. Auch abgewrackte, heruntergekommene oder hässliche Orte können einen besonderen Charme besitzen. Sie müssen nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen. Auf die individuellen Orte kommt es uns an.

Mitmachen kann bei der Aktion jeder – egal, ob Groß oder Klein. Alles, was wir benötigen, ist Ihr Name und natürlich auch die Angabe, welcher Ort für Sie in der Stadt Salzgitter besonders ist und was diesen Ort für Sie so besonders macht. Gerne können Sie uns auch ein Foto schicken!

Lassen Sie uns die besonderen Orte gemeinsam ansehen

Nach dem Sammeln Ihrer besonderen Orte in Salzgitter, wollen wir einige von diesen Lieblingsplätzen auch gesondert vorstellen und uns selbst ein Bild von den besonderen Orten machen. Wir würden den Platz gerne mit Ihnen gemeinsam ansehen. Ihre Geschichte zu diesem Ort erfahren, Ihre Sicht der Dinge auf diesen Ort.

Wenn Sie uns Ihren besonderen Ort in Salzgitter vorstellen wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.salzgitter@funkemedien.de. Wir freuen uns auf Ihre ganz besonderen Orte!

