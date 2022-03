Mann attackiert 19-Jährigen in Salzgitter mit Pfefferspray

Opfer einer Pfefferspray-Attacke ist ein 19-Jähriger in Salzgitter-Lebenstedt geworden. Der junge Mann hatte sich laut Polizei am Mittwochabend, 2. März, in der Nähe des Aldi-Marktes in der Leibnizstraße aufgehalten. Gegen 20.40 Uhr sei ein Mann auf das Opfer zugegangen und habe sich nach dem Weg erkundigt. Ohne einen ersichtlichen Grund soll der Täter dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend geflüchtet sein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 185 Zentimeter groß. Er soll einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben, trug eine schwarze Jacke. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen an den Augen. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter (05341) 1897-0 zu melden.

Täter dringt in einen Getränkemarkt ein

Ein Unbekannter ist am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr durch den Haupteingang in einen Getränkemarkt in der Berliner Straße in Lebenstedt eingebrochen. Bei der Tat wurden laut Polizei Zigarettenschachteln in einer niedrigen zweistelligen Anzahl erbeutet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. Nach der Tat flüchtete der Mann. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkle Haare, dunkle Jacke, dunkle Hose. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

Diebe brechen in Wohnhäuser ein

Unbekannte sind zwischen Montag 28. Februar, 19 Uhr, und Mittwoch, 2. März, 10 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Thiede eingebrochen. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit noch, ob auch Gegenstände erbeutet wurden.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in Ringelheim, Treppenkamp,sind zwischen Freitag, 25. Februar, 14 Uhr, und Mittwoch, 2. März, 13.30 Uhr, die Täter durch die Kellertür in das Wohnhaus eingedrungen. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei, ob es zu einem Diebstahl kam. Der verursachte Schaden liegt hier bei etwa 400 Euro. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

Mann beschädigt Holzzaun und -tor auf Sportplatz in Salzgitter-Bad

Ein 51-jähriger Mann hat auf der Fläche eines Sportplatzes in der Jahnstraße in Salzgitter-Bad am Mittwochabend einen Holzzaun und das Holztor sowie andere Gegenstände beschädigt und damit einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Der Täter hatte sich selbst gestellt und sein Fehlverhalten eingeräumt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

