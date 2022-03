Salzgitteraner sammeln Spenden für Flüchtlinge

Salzgitter. Riesig ist die Bereitschaft der Menschen, den Opfern des Krieges in der Ukraine zu helfen. Hier können Sie in Salzgitter Spenden abgeben:

Die Hilfsbereitschaft der Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner für die Menschen in der Ukraine ist weiter riesig. Immer mehr Firmen, Vereine und Institutionen rufen zu Spenden auf.

Ein Transporter, vollgepfropft mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Wärmendem für ukrainische Flüchtlinge, startete am Dienstag vom Flachstahl-Parkplatz in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Betriebsrat Hasan Cakir hatte auf Anregung von polnischen Mitarbeitern, wie er erzählte, noch am Samstag Flachstahl-Arbeitsdirektor Jens Loock kontaktiert, der wiederum SZAG-Personalvorstand Michael Kieckbusch. Kurzerhand wurde entschieden, einen eigenen Hilfsfonds in Anspruch zu nehmen, 20.000 Euro gab es also erstmal für die Helfer und den Transporter. Loock sprach von einem „deutlichen Zeichen für die Menschlichkeit“. ,,Wir planen weitere Transporte“, versicherte Cakir.

Schulen in Salzgitter organisieren Spendensammlungen

Derweil laufen auch am Gymnasium Salzgitter-Bad die Vorbereitungen für eine große Spendensammlung. Kerstin und Karsten Bornmann koordinieren sie. Die Biologie- und Kunstlehrerin und ihr Mann wollen ihrem Freund Igor Piroschik, dem Vorsitzenden vom Verein Freie Ukraine Braunschweig, unter die Arme greifen. „Der Verein ist derzeit so überlastet, dass wir spontan unsere Hilfe zugesagt haben und auch hier in Salzgitter zum Spenden aufrufen wollen“, erklärt Karsten Bornmann.

Am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. März, von 7 bis 19 Uhr sammeln er und sein 30-köpfiges Helferteam Spenden für die Ukraine. Sie rechnen mit einer hohen Beteiligung. Platz und Helfer sind dafür schon organisiert. Ein 50 Meter lange Kellerflur kann zur Ablage genutzt werden. Gut vier LKW-Ladungen haben hier Platz, schätzt Schulleiter Hans-Günter Gerhold. „Diese Aktion ist absolut sinnvoll. So werden die Sprachlosigkeit über die derzeitige Situation und die Solidarität der Menschen konkret ins Handeln umgewandelt“, so Hans-Günter Gerhold, der bei Bedarf die Schülerschaft für den Transport mit einplanen möchte. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich schon viele Freiwillige aus dem Schulnetzwerk, Vereinen, Freiwilligen Feuerwehren, Firmen und der Elternschaft zur Mithilfe angeboten. „Wir sind sehr erfreut darüber, bitten aber um Geduld,“ so Kerstin Bornmann. Sie müsse die erhoffte Spendenflut in den kommenden Tagen erst einmal koordinieren.

Schon jetzt seien die Bornmanns gezwungen, gut gemeinte Kleiderspenden abzuweisen. Auch die großen Hilfsorganisationen nehmen keine Kleiderspenden mehr an, da die Lager bereits voll sind. Was dringend gebraucht wird, sind folgende Artikel: Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Thermoskannen, haltbare Babynahrung, Windeln, Trinkflaschen, Kindergeschirr, Flaschenwärmer und Schnuller, Handtücher, Medikamente, wie Hustensaft und Fiebermittel, Verbandsmaterial, abgelaufene Verbandskästen und kleine Kuscheltiere. „Bitte alles in sauberem und funktionsfähigem Zustand. Bitte keine Federbetten, Matratzen und Bettwäsche abgeben“, betonen die Helfer. Spenden können an der Zweigstelle Helene des Gymnasiums Salzgitter-Bad abgegeben werden. Die Zufahrt wird über die Helenenstraße ausgeschildert. In den kommenden Tagen werden die Spenden im Verein Freie Ukraine Braunschweig gebündelt und an die Flüchtlingslager in Polen verteilt.

Schüler setzen ein Zeichen für den Frieden und formieren sich auf dem Schulhof in Form des Peace-Zeichens

Auch die Gottfried-Linke-Realschule möchte ein humanitäres Zeichen setzen und sammelt für die Bevölkerung in der Ukraine. Benötigt werden hier gut erhaltene Kleidung, Hygieneartikel und Babynahrung. Eine Abgabemöglichkeit für die Spenden besteht am Mittwoch, 2. März, ab 14 Uhr in der Pausenhalle der Realschule am Hans-Böckler-Ring.

Am Dienstag haben die Schülerinnen und Schüler des Kranich-Gymnasiums ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Die Jugendlichen positionierten sich vor dem Hauptgebäude in der Form des Peace-Zeichens. Madeleine Krönert, ein Mitglied des Schülersprecherteams, las Artikel 3 Absatz (3) des Grundgesetzes vor. Im Anschluss wurde das Lied Imagine von John Lennon gespielt. Und auch am Kranich-Gymnasium findet eine Sammlung statt. Gespendet werden kann am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr in der Aula des Kranich-Gymnasiums. Angenommen werden Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Thermosflaschen; haltbare Babynahrung, Windeln, Trinkflaschen, Kindergeschirr aus Plastik, Schnuller; kleine Kuscheltiere; Handtücher; Medikamente (Hustensaft, Fiebermittel, Verbandsmaterial, abgelaufene Verbandskästen).

