VW-Betriebsrat sieht Standort Salzgitter gesichert

„Es ist klar, dass die Zukunft von Volkswagen nicht ohne, sondern mit dem Standort Salzgitter stattfindet“, erklärte Dirk Windmüller, der Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen in Salzgitter, bei der jüngsten Betriebsversammlung, die per Livestream in allen Schichten durchgeführt wurde.

Windmüller berichtete, dass sich der Standort Salzgitter seit 2016 in einer dreifachen Transformation befände: „Wir bauen die effizientesten Verbrennermotoren, haben erfolgreich unsere Dieselkapazitäten in Ottokapazitäten gewandelt und den Einstieg in die Elektromobilität voran getrieben.“ Mittlerweile werde die Elektromobilität mehr und mehr im Werk sichtbar. „Wir produzieren seit 2019 den Rotor-Stator, das Herz des Elektromotors. In jedem ID.3 oder ID.4 fährt somit ein Stück Salzgitter mit“, so Windmüller. Einiges wie die Batteriezellfertigung und das Batterierecycling stehe bereits, der Bau der Batteriezellfabrik werde vorbereitet.

In Salzgitter wird eine Rekordsumme investiert

Im Rahmen der Verhandlungen des Zukunftspaktes, der Roadmap Digitale Transformation und der daraus resultierenden Standortvereinbarung habe der Betriebsrat wesentliche Entscheidungen für die Zukunft des Standortes und der Beschäftigungssicherung durchsetzen können. Zudem werde eine Rekordsumme von mehr als 2,2 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in den Standort Salzgitter investiert. Zirka 2 Milliarden werden zudem für die Batteriezellenfabrik aufgewendet.

Neben dem Aufbau der Batteriezellfertigung mit perspektivisch mehr als 2500 Beschäftigten wurde zudem eine europäische Aktiengesellschaft gegründet, „um die Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette zu bündeln“, wie es heißt. „Salzgitter wird das Batteriezentrum für den Volkswagen-Konzern“, betonte Windmüller. „Mit diesen Investitionen bauen wir unsere Kompetenzen sowohl in der Antriebs- als auch in der Batteriezellentechnologie weiter aus und sichern somit unseren Standort und damit unsere Beschäftigung nachhaltig ab.“

Das Zwei-Linien-Konzept in Salzgitter steht

Werkleiter Andreas Salewsky erklärte: „Die anhaltende Halbleitersituation hat im vergangenen Jahr auch bei uns in Salzgitter Spuren hinterlassen. Was mich deshalb besonders stolz macht: Allen Herausforderungen zum Trotz ist es uns 2021 gemeinsam gelungen, weitere entscheidende Weichen für die Zukunftsausrichtung unseres Standortes zu stellen.“

Mit Blick auf die kommenden Monate schilderte Salewsky: „Wir forcieren unsere Aktivitäten in der Zellfertigung weiter. Allerdings stehen 2022 auch bei den konventionellen Produkten einige Veränderungen an. Nachdem der Diesel-Pkw bereits ausgelaufen ist, stehen auch Änderungen in der Ottofertigung bevor.“ Er ergänzte: „Das Zwei-Linien-Konzept steht. In die neu aufgebaute Linie in der Halle 2a wird die neueste Generation der Ottomotoren eingerüstet. Bei der Plasmabeschichtung wird aktuell eine zweite Kapazitätsstufe aufgebaut. Das ist ein starkes Zeichen in Richtung Fertigung.“

