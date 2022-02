Dreister Trickdiebstahl in Salzgitter – Dieb hebt 1900 Euro ab

Ein dreister Trickdiebstahl hat sich bereits am 3. November in Lebenstedt ereignet. Nun sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Laut Mitteilung spähte der Unbekannte in der Filiale der Santander Bank in der Straße In den Blumentriften einen 82-Jährigen aus, der dort Bargeld abhob. Der Tatverdächtige verfolgte schließlich den an einem Rollator gehenden Opfer bis zu dessen Wohnung. Im Treppenhaus täuschte der Täter gegenüber dem Geschädigten eine Orientierungslosigkeit unter Zuhilfenahme einer Landkarte vor.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Salzgitter fahndet nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei

In einem unbeobachteten Moment stahl der Täter aus dem Rollator die Geldbörse nebst EC-Karte. Im direkten Anschluss erbeutete der Mann mit der Karte aus einem Geldautomaten fast 1900 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70-1,75 Meter groß, schlank, trug zur Tatzeit eine Mütze und eine Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze. Die Polizei Salzgitter fragt: Wer kann Hinweise auf die Identität des hier abgebildeten Täters geben? Hinweise: (05341) 18970.

Diebe stehlen geparktes Auto in Salzgitter-Bad

Diebe haben in Salzgitter-Bad am Mittwochabend im Zeitraum von 17.45 bis 18.45 Uhr einen dunkelgrünen VW T4 Multivan gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen vor dem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt. Auffällig an dem Fahrzeug war eine andere Lackfarbe des hinteren Stoßfängers. Die Schadenshöhe beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 zu richten.

Unbekannte zerstechen Autoreifen in Salzgitter-Bad

Zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.45 Uhr, haben Täter in Salzgitter-Bad bei zwei auf einem Parkplatz abgestellten Autos Reifen zerstochen. Nach Angaben der Polizei waren der betroffene Dacia und VW auf dem Parkplatz in der Straße Wallgraben abgestellt, sechs Reifen wurden beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.

Einbrecher gelangen in Hallendorfer Doppelhaushälfte

In der Hallendorfer Straße Mühlenbusch sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr Einbrecher in eine Doppelhaushälfte gelangt. Die Täter zerstörten die Fensterscheibe des Wohnhauses und verschafften sich anschließend Zutritt. Dann durchsuchten sie einige Räume. Zum gegenwärtigen Ermittlungsstand kann die Polizei nicht sagen, ob die Einbrecher Gegenstände stahlen. Der bislang verursachte Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

Diebe nehmen Automaten in Lebenstedt mit

Zwischen Mittwochabend, 12 Uhr, und Donnerstagabend, 8 Uhr, haben Diebe von der Hauswand einer Apotheke in der Straße Schölkegraben in Lebenstedt einen Automaten gestohlen und dabei einen Schaden von mindestens 600 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

