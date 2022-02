Unbekannte stehlen Tresor in Salzgitter

Salzgitter. Über das Wochenende hat es mehrere Einbrüche und Diebstähle in Salzgitter gegeben. In Lichtenberg stahlen Einbrecher einen Tresor.

Wohl mehrere Täter sind in ein Mehrfamilienhaus in Lichtenberg eingedrungen. Sie warfen einen Tresor aus dem 1. Stock und flüchteten möglicherweise mit einem Auto. (Symbolbild)

Unbekannte haben zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 12.20 Uhr, einen Tresor aus einem Mehrfamilienhaus in Lichtenberg in der Burgbergstraße gestohlen.

Laut Polizei kletterten mehrere Tatverdächtige auf das Dach des Hauses und entfernten hier einige Dachziegel. Im weiteren Tatverlauf hebelten sie ein Dachfenster auf und drangen in das Haus ein. Im ersten Stock des Hauses durchsuchten die Täter zahlreiche Räume und warfen schließlich einen Tresor aus dem Fenster.

Eventuell mehrere Täter mit Fahrzeug

Die Polizei könne nicht ausschließen, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und zur Flucht mit dem Tresor ein Fahrzeug verwendet wurde. Die Täter erbeuteten Schmuck. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit den Beamten in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte dringen in Wohnhaus ein

In Lebenstedt in der Straße Seeblick haben Unbekannte zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses gewaltsam geöffnet und sind so dort eingedrungen. Derzeit ermittelt die Polizei die Schadenshöhe und klärt, welche Gegenstände entwendet wurden. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 zu richten.

Diebe stehlen ein Mofa

Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Diebstahls. Unbekannte stahlen zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 7.50 Uhr, ein vor einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Bad in der Hagenstraße abgestelltes Mofa. Zur Tat selbst können laut Polizei keine Aussagen gemacht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Zeugen können sich an die Polizei Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 wenden.

