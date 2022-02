Polizei Salzgitter Täter brechen durch Terrassentür in Wohnhaus in Salzgitter ein

Unbekannte Täter sind über eine Terrassentür in ein Salzgitteraner Wohnhaus eingebrochen. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Die Täter brachen die Terrassentür des Einfamilienhauses in Gebhardshagen, Olefeld gewaltsam auf und durchwühlten laut Polizei zahlreiche Behältnisse, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen oder Bargeld. Laut Polizei geschah der Einbruch zwischen Sonntag, 13. Februar und Mittwoch, 16. Februar, 17 Uhr.

Ob Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der angerichtete Schaden ist, stand noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, können sich an die Polizei Salzgitter wenden. Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970 entgegen.

Hecke in Gebhardshagen steht völlig in Flammen

In Salzgitter-Gebhardshagen hat eine Hecke in Flammen gestanden. Das teilt die Polizei mit. Eine Zeugin meldete den Rettungskräften am späten Mittwochnachmittag, 16. Februar, den Brand einer Hecke. Als die Einsatzkräfte ankamen, schlugen bereits mehrere Meter hohe Flammen aus der Hecke an der Straße „Unter den Pfählen“.

Die Feuerwehr Gebhardshagen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Dabei konzentrieren sich die Ermittlungen auf drei Kinder, die offenbar durch Hantieren mit einem Feuerzeug den Brand verursacht haben. Der bisherige Schaden bewegt sich laut Polizei etwa im mittleren dreistelligen Bereich.

Unbekannte zerkratzen Lack an drei Autos in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter haben den Lack von mindestens drei Fahrzeugen beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die Autos standen in der Ernst-Reuter-Straße. Die Tat müsse sich laut Polizei zwischen Dienstag, 15. Februar, 17 Uhr und Mittwoch, 16. Februar, 8 Uhr ereignet haben.

Bei den bisher drei bekannt gewordenen Fällen zerkratzten die Täter den Fahrzeuglack der abgestellten Fahrzeuge und verursachten hierbei einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05341) 8250 bei den Beamten in Salzgitter-Bad melden.

