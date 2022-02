Bürger demonstrieren in Salzgitter-Bad gegen Corona-Regeln

Weil die Polizei auf dem Klesmerplatz in Salzgitter-Bad eine Corona-Demonstration vermutete, waren am Mittwochabend einige Beamten vor Ort. Sie stellten zwar laut Mitteilung keine zusammenhängende Personengruppe fest, die als Versammlung hätte eingestuft werden können, sahen gegen 19 Uhr jedoch eine Frau mit einem Plakat und der Aufschrift „Umarmbar“, die eine Kerze in ihren Händen trug. Nach und nach suchten immer wieder Einzelpersonen oder Kleinstgruppen den Kontakt zu der Frau und tauschten sich mit ihr aus. Die Polizei stellte hierbei fest, dass die Personen dabei keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen.

Die Polizei stufte das Verhalten der Frau als eine nicht angezeigte Versammlung ein und stellte ihre Personalien fest. Die Beamten leiteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein. Sie musste zum Zwecke einer Identitätsfeststellung zur Dienststelle gebracht werden. Als die Polizisten einschritten, filmten die polizeilichen Maßnahmen mit Mobiltelefonen.

Die Polizei appelliert, Versammlungen vor dem eigentlichen Beginn fristgerecht bei der zuständigen Kommune anzuzeigen und sich an die gültigen Beschränkungen für Versammlungen zu halten. Die Polizei wird auch zukünftig bei erwarteten Versammlungen und Aufzügen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie präsent sein und konsequent prüfen, ob das Verhalten der Teilnehmenden als Versammlung zu bewerten und mit entsprechenden Beschränkungen zu begleiten ist.

25.000 Euro Schaden nach Einbruch auf Betriebsgelände

Bislang unbekannte Täter haben Mittwochnacht auf einem Betriebsgelände in der Museumstraße in Salder einen Schaden in Höhe von 25.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie dort zwei Lagerhallen auf und stahlen mit Hilfe eines Gabelstaplers zwei Kisten Altmetall. Die Polizei schließt nicht aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugenhinweise an die Polizei unter .

Unbekannte brechen in Sehlder Schützenhaus ein

Ins Sehlder Schützenhaus sind am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr bislang unbekannte Täter eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu keinem Diebstahl. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Baddeckenstedt unter (05345) 928690 zu richten.

Täter dringen in ein Wohnhaus ein

In ein Reihenhaus in Lebenstedt sind am Mittwoch im Zeitraum von 13 bis 22.30 Uhr bislang unbekannte Täter eingebrochen. In das Haus in der Straße Sterntaler drangen sie laut Polizei gewaltsam durch eine Terrassentür ein und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Hierbei verursachten sie einen Schaden von mindestens 500 Euro. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu richten.

Täter setzen Säcke mit Altkleidern in Brand

In der Schloenbachstraße in Salzgitter-Bad haben am Mittwoch zwischen 17 und 17.25 Uhr zwei Säcke in einem Altkleidercontainer gebrannt. Laut Polizei zündeten bislang unbekannte Täter die Säcke an. Durch das Feuer wurde der Container teilweise beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 zu richten.

