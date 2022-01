Frau fährt gegen Porsche und flüchtet in Salzgitter-Bad

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwoch, 26. Januar, gegen 15.30 Uhr gekommen, als ein Porsche-Fahrer auf den Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad abbiegen wollte und eine unbekannte Fahrerin eines silbernen oder grauen Autos auf das Heck des Porsches auffuhr.

Polizei Salzgitter sucht Zeugen – so wird die Flüchtige beschrieben

Die Unbekannte setzte ihre Fahrt laut Polizei jedoch fort, „ohne den Pflichten einer Unfallbeteiligten nachzukommen“. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Flüchtige soll helle Haare haben und einen Zopf getragen haben. Hinweise nehmen die Beamten in Salzgitter unter (05341) 8250 entgegen.

Unbekannte zerstören Fahrkartenautomaten in Baddeckenstedt

Am Bahnhof in Baddeckenstedt haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten beschädigt. Das stellten laut Polizei Zeugen am Sonntagabend gegen 22 Uhr fest. Die Täter beschmierten das Gerät mit Sprühfarbe und schlugen eine Scheibe ein. Der Automat sei dadurch nicht mehr nutzbar. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Salzgitter melden.

