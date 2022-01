Lebenstedt. Ein Toyota-Fahrer ist an einer roten Ampel in Lebenstedt auf einen VW Golf aufgefahren und im Anschluss geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei in Salzitter nimmt Hinweise entgegen: In Lebenstedt hat ein Toyota-Fahrer einen Unfall gebaut und ist dann geflüchtet. (Symbolbild)

Unfall und Fahrerflucht Toyota-Fahrer baut in Lebenstedt Unfall und flüchtet

Laut Polizei ist es am 20. Januar gegen 14.40 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße Höhe Bahnhof zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der 50-jährige Fahrer eines blauen VW Golfs auf der Konrad-Adenauer-Straße in östliche Richtung gefahren. In Höhe des Lebenstedter Bahnhofes musste er laut Mitteilung an einer roten Ampel halten. Ein anderes Auto – ein silbergrauer Toyota mit bulgarischen Kennzeichen – fuhr von hinten auf den Wartenden auf.

Trotz Rotlicht flüchtete der Verursacher auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Swindonstraße.

Polizei Salzgitter sucht Zeugen

Zeugen geben an, dass es sich um einen Fahrer mit dunklen Haaren gehandelt habe. Zudem soll im Toyota eine Frau als Beifahrerin gesessen haben. Der Schaden am VW beträgt laut Polizei 500 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05341) 1897-0.

red

