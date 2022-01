Helios Klinikum Salzgitter impft Kinder

Ein siebenjähriges Mädchen bekommt in Dresden nach der Impfung gegen das Coronavirus ein Pflaster auf den Arm geklebt. In Salzgitter impft nun auch das Helios Klinikum Kinder.

Im eigenen Impfzentrum Helios Klinikum in Salzgitter bietet Impfung für Kinder an

Das Helios Klinikum Salzgitter erweitert sein Impf- und Testangebot. Bereits seit November versorgt die Klinik in seinem eigenen Impfzentrum Personen ab zwölf Jahren mit Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Ab Dienstag, 11. Januar, bietet die Klinik nun auch Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren an. Das teilte die Klinik jetzt mit.

Seit Mitte Dezember betreibe das Krankenhaus zudem ein eigenes Testzentrum vor dem Haupteingang des Hauses. Seien dort bisher nur Schnelltests möglich gewesen, so würden nun auch PCR-Testungen angeboten.

„Wir halten uns bei den Kinder-Impfungen an die Vorgaben der Stiko. Heißt, wir impfen Kinder mit entsprechenden Vorerkrankungen beziehungsweise mit Kontakt zu Risikopatienten in ihrem Umfeld sowie nach individuellem Wunsch und ärztlicher Aufklärung“, erklärt Mani Roshan, Ärztlicher Leiter des Helios-Impfzentrums.

Ab Dienstag könnten sich Kinder von fünf bis elf Jahren an vier Tagen in der Woche impfen lassen. Kinderärzte der Klinik nehmen die Impfungen vor, teilt Helios weiter mit. Verimpft wird demnach der Kinderwirkstoff von Biontech.

Montags bis donnerstags zwischen 12.30 und 14.30 Uhr werden die Impfungen vorgenommen. Zusätzlich zu den Kinder-Impfungen seien weiterhin Impftermine für Jugendliche und Erwachsene ab zwölf Jahren im Helios Impfzentrum verfügbar. Booster-Impfungen würden gemäß Stiko-Empfehlung drei Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt. Bereits Jugendliche ab zwölf Jahren könnten auf Wunsch auch eine Booster-Impfung erhalten.

Termine können laut Helios online über www.terminland.eu/Helios-Klinikum-Salzgitter oder unter (05341) 835-3330, montags bis freitags 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, gebucht werden.

Neben Schnelltestungen bietet Helios nun auch PCR-Tests an, heißt es in der Meldung weiter. Sollte ein Schnelltest einmal positiv ausfallen oder eine rote Warnung in der Corona Warn-App erscheinen, sei der PCR-Test kostenlos. Für Selbstzahler koste er 59 Euro. Das Testzentrum ist laut Klinik montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können demnach online unter www.clinxident.de/buchung/helios-salzgitter gebucht werden. Es seien aber auch spontane Testungen ohne Termin möglich.

Sowohl beim Impfen als auch beim Testen sei das Parken an der Klinik für Besucher kostenlos. „Die Mitarbeiter:innen sprechen neben Deutsch auch Englisch, Arabisch und Türkisch. Auch größere Gruppen wie Schulklassen, Sportvereine oder ähnliches können sich nach vorheriger Absprache gebündelt am Helios Klinikum Salzgitter impfen oder testen lassen“, heißt es in der Mitteilung der Helios-Klinik abschließend.

