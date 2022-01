Problematischer Start für flexo in Salzgitter-Bad und Thiede

Seit Mitte Dezember gibt es im Regionalverband Großraum Braunschweig in ausgewählten Pilotbereichen neue, flexible Bedienungsangebote im ÖPNV: Flexo. Die Route der Kleinbusse richtet sich danach, wohin Fahrgäste fahren wollen. Der Bus stellt außerdem Anschlüsse zum Bus- und Bahnverkehr her und fährt nur, wenn mindestens eine Fahrt gebucht ist, heißt es in der Mitteilung des Regionalverbands.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Flexo kann ich Salzgitter-Bad und Thiede wegen Systemfehler nicht starten

Dahinter steckt ein komplexes digitales Buchungs- und Dispositionssystem, bei dem in der Anfangsphase einige Schwierigkeiten aufgetreten sind, teilt der Regionalverband mit. Deshalb kann flexo in Salzgitter-Bad und Thiede derzeit noch nicht gebucht werden. Fritz Rössig, Abteilungsleiter Verkehr beim Regionalverband sagt: „Wir stehen in ständigem Austausch mit der Softwarefirma, um hier schnellstmöglich eine Lösung zu finden und flexo in den beiden Stadtteilen an den Start zu bringen.“

Ziel sei es, das Angebot noch im Januar den Fahrgästen in den beiden Stadtteilen anbieten zu können, betont Rössig.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de