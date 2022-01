Unfall Salzgitter Schwerer Unfall in Lebenstedter Neißestraße am Neujahrstag

Schwerer Verkehrsunfall in der Neißestraße in Lebenstedt: Die Feuerwehr befreit einen Insasse.

Lebenstedt. Zu einem Autounfall ist es am Samstagmittag in der Neißestraße in Lebenstedt gekommen. Die Feuerwehr musste eine Person aus dem Fahrzeug befreien.