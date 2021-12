Verein trägt mit Tiertafel Salzgitter soziale Verantwortung

Das Foto zeigt die Weihnachtsausgabe des Tierheims in Salzgitter.

Kein Napf soll leer bleiben – dieser Leitspruch steht seit September 2020 auf Plakaten und Flyern der Tiertafel Salzgitter. Seit inzwischen 16 Monaten gibt es die Einrichtung, die vom Tierschutzverein Salzgitter ins Leben gerufen wurde. Initiatorin und Tierfreundin Daniela Schmidt (44) schaut positiv auf das Jahr 2021 zurück, so eine Pressemitteilung des Vereins.

„Unter Corona-Bedingungen eine solche Veranstaltung Monat für Monat auf die Beine zu stellen, stellt uns regelmäßig vor Herausforderungen“, wird Schmidt zitiert. Denn auch wenn die monatlichen Futterausgaben für bedürftige Haustierbesitzer im Freien stattfänden, werde peinlichst genau auf Abstände und Hygienemaßnahmen geachtet. „Beim Einlass auf das Tierheimgelände werden bei jedem unserer Kunden die Hände desinfiziert, auf Abstände wird geachtet und auf das Tragen einer Mund-Nase-Maske hingewiesen“, so Schmidt. Alle hätten diese Vorgehensweise akzeptiert und hielten sich an die Vorgaben.

40 registrierte Nutzer

25 Hunde, 35 Katzen, 12 Vögel sowie 2 Rennmäuse werden derzeit von den ehrenamtlichen der Tiertafel Salzgitter versorgt, heißt es weiter. „40 Menschen haben sich in den zurückliegenden Monaten bei uns registriert. Im Schnitt nehmen etwa 20 von ihnen unser Angebot regelmäßig war“, bilanziert die Tierfreundin, die selbst fünf Katzen zu ihren Familienmitgliedern zählt.

Der Vorstand des Tierschutzvereins bezeichnet die gegründete Tiertafel als wichtige Angelegenheit: „Die Tiertafel übernimmt mit ihrer tollen Arbeit eine wichtige soziale Verantwortung in unserer Stadt“, so Benjamin Kozlowski, zweiter Vorsitzender des Vereins. „Wir haben viele Haustierbesitzer in Salzgitter, die mit einer kleinen Rente auskommen müssen oder auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Deshalb freut es uns, wenn wir mit der Tiertafel einen Teil dieser Menschen unterstützen und die Haushaltskasse zum Monatsende hin etwas entlasten können.“

Das Team ist wichtig

Stolz ist Daniela Schmidt auf ihr Team, das sich jeden Monat trifft, um die Futterausgabe mit viel Freude durchzuführen. „Ohne ein funktionierendes Team wäre diese Aufgabe nicht zu bewerkstelligen“, berichtet Schmidt. Mit einem Lächeln erinnert sie sich an die Weihnachtsausgabe am 17. Dezember. „Durch Spenden war es uns möglich, die Weihnachtsausgabe umfangreicher zu gestalten, als sonst üblich“. Heißt: Durch eine Spende hätten beispielsweise 14 neue Katzenkratztonnen weitergereicht werden können. „Die glücklichen Gesichter sind der Lohn für die Freizeit, die wir in diese Aufgabe stecken.“

Schmidt bedankt sie sich für die generell hohe Spendenbereitschaft, die das Tierheim und die Tiertafel ganzjährig erfährt. „Einen Mangel an Futter, Leckerlis oder Spielzeug haben glücklicherweise nicht.“

Nutzer schätzen das Angebot

Und auch die Tierbesitzer, die das Angebot an jedem dritten Freitag im Monat annehmen, wissen laut Verein die Arbeit der Tierschützer zu schätzen. Beispiele dafür gebe es etwa in Google-Bewertungen.

Die Ausgaben finden jeden dritten Freitag im Monat auf dem Parkplatz des Tierheims, 16 bis 17 Uhr, statt. Unterstützt werden laut Mitteilung maximal zwei im Haushalt lebende Tiere, die bereits zum Eintritt der finanziellen Schieflage zur Familie gehörten. Das Angebot wahrnehmen können Haustierbesitzer aus Salzgitter, die etwa eine kleine Rente erhalten oder auf staatliche Leistungen angewiesen sind.

Schmidt: „Ich möchte betonen, dass wir Futterspenden erhalten und entsprechend nur das Futter an die Kundinnen und Kunden weiterreichen können, was wir gespendet bekommen.“

Weitere Informationen unter www.tierheim-sz.de/tiertafel

