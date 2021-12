Junge und Beamte werden in Salzgitter mit dem Tod bedroht

Mit zwei Todesdrohungen hatte es die Polizei an den Festtagen zu tun. Nach ihren Angaben war es zum einen an der Straße Hinter dem Salze am Samstag gegen 1 Uhr zu verbalen Streitigkeiten zwischen Familienangehörigen gekommen. In deren Verlauf habe eine 42-Jährige ihrem 18-jährigen Sohn mit der Hand ins Gesicht geschlagen, so dass er leicht verletzt worden sei. Er habe medizinisch behandelt werden müssen. Während der Aufnahme des Sachverhalts habe sich der alkoholisierte 43-jährige Vater eingemischt, die Beamten beleidigt und mit dem Tod bedroht. Er sei dann ins Polizeigewahrsam Lebenstedt gebracht worden, Strafanzeigen seien aufgenommen worden.

Drohung im Streit

Zu Nötigung und Bedrohung war es laut Polizei am Freitagabend nach 20 Uhr an der Gertrudenstraße in Salzgitter-Bad gekommen. Während eines Streitgespräches nötigte ein 27-Jähriger einen 12-Jährigen, indem er ihm mit dem Tode drohte, wenn er den Zugangscode für das Tablet des Jungen nicht nenne. Eine Strafanzeige sei aufgenommen und eine Gefährderansprache durchgeführt worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de