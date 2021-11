Einbrecher und Fahrerflucht in Salzgitter

Lebenstedt. Die Polizei Salzgitter hat einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fredenberg gemeldet. m Freitag kam es zu einer Unfallflucht in Lebenstedt.

In ein Einfamilienhaus am Böcklinweg in Salzgitter-Fredenberg sind Unbekannte am Freitag, zwischen 16 und 18.30 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nutzten die Täter die Abwesenheit der Eigentümer aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in deren Haus. In dem Gebäude seien mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht und schließlich unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet worden. Der Schaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05341) 1897-0 zu melden.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, 6.40 bis 7.20 Uhr, in der Gesemannstraße in Lebenstedt. Ein Fahrzeugführer stieß laut Polizei vermutlich bei einem Park- oder Rangiervorgang gegen den geparkten Pkw einer 52-Jährigen. Der Fahrer entfernte sich vom Ort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei unter (05341) 1897-0.

