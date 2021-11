Helmut Stolze aus Salzgitter kümmert sich um die Hühner, die im Juli in Müllsäcken neben einer Bushaltestelle in Salzgitter-Bad gefunden wurden.

Salzgitter-Bad. Im Juli haben Passanten neun Hühner in Müllsäcken neben einer Bushaltestelle in Salzgitter-Bad gefunden. Die Ermittlungen dauern an.