Unbekannte brechen in Wohnhaus in Salzgitter-Bad ein

Salzgitter-Bad. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Salzgitter-Bad haben Täter einen Schaden von mindestens 12.000 Euro angerichtet. Davor warnt die Polizei.

In Salzgitter-Bad sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei Salzgitter gibt Hinweise, wie Bewohnerinnen und Bewohner ihr Zuhause besser schützen können. (Symbolbild)

Unbekannte Täter sind am Montag, 15. November, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr im Gittertor durch ein in Kippstellung stehendes Küchenfenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Dort durchsuchten sie laut Polizei Salzgitter viele Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und verursachten einen Schaden von mindestens 12.000 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

Die Polizei Salzgitter gibt Hinweise zum Einbruchsschutz:

Die Polizei warnt davor, Fenster und Türen offenstehen zu lassen: Beim Verlassen des Hauses – auch kurzfristig – sollten Fenster, Balkon- und Terrassentüren geschlossen werden und niemals in Kippstellung stehen.

Die Wohnungs- bzw. Hauseingangstür sollte immer abgeschlossen werden.

Beim Verlust eines Zugangsschlüssels zum Wohnhaus sollte der komplette Schließzylinder ausgetauscht werden.

Außerdem sollte vermieden werden, Abwesenheiten in den sozialen Netzwerken kundzutun.

Sollten im Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen, sollte dies umgehend der Polizei gemeldet werden. „Warten Sie nicht ab, bis diese Personen sich wieder entfernt haben. Rufen Sie lieber einmal öfter bei den Beamten an, denn nur so ist es uns möglich, schnell weitere Maßnahmen zu treffen“, erläutert die Polizei. red

