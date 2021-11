In Kellerräumen im Alten Mühlenweg und Steinackern in Lebenstedt soll ein 26 Jahre alter Mann in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni Feuer gelegt haben. Kurz darauf nahm die Polizei ihn fest. Ab Dezember muss er sich dafür vor dem Braunschweiger Landgericht verantworten. Zwischenzeitlich stand in Verdacht, für weitere Brände einer mutmaßlich seit 2018 andauernden Serie verantwortlich zu sein. (Archivfoto)