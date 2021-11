19-Jähriger fährt in Salzgitter unter Drogeneinfluss

In Thiede hat die Polizei am Sonntag, 7. November, den 19-jährige Fahrer eines Pkw angehalten und kontrolliert. Anhaltspunkte deuteten darauf hin, dass der Mann Drogen konsumiert hatte, teilt die Polizei mit. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt, heißt es weiter.

Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag, 7. November, zwei Glasscheiben eines Fahrgastunterstandes in der Swindonstraße in Salzgitter Lebenstedt beschädigt. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 0 und 4 Uhr. Sie verursachten einen Schaden von mindestens 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341 18970 entgegen.

red

