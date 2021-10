Polizei Salzgitter: Party-Streit und Mittelfinger gegen 5-Jährige

Die Polizei musste sich am Wochenende in Salzgitter mit verschiedenen Vorfällen beschäftigen.

Zu Handgreiflichkeiten ist in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr bei einem Oktoberfest im Sportheim an der Straße „Im Ostertal“ in Salzgitter-Bad gekommen. Laut Polizei sind dort mehrere Personen in Streit geraten – ein 30-Jähriger sowie ein 18-Jähriger sollen dabei ins Gesicht geschlagen worden sein.

Der Jüngere trug eine Platzwunde über dem rechten Auge davon und musste ärztlich versorgt werden. Der 30-Jährige klagte derweil über leichte Schmerzen, heißt es weiter. Alle Beteiligten waren leicht alkoholisiert, die genaue Klärung der Vorfälle steht noch aus. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Streit bei Halloween-Party in Lebenstedt: Betrunkene vermisst Autoschlüssel

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag, circa 2 Uhr, sind die Gesetzeshüter wegen eines lautstarken Streits in einen Kleingartenverein an der Neißestraße (Lebenstedt) gerufen worden. Eine 45 Jahre alte Teilnehmerin einer Halloween-Party war der Meinung, dass ihr Autoschlüssel gestohlen wurde. Wie die Polizei mitteilt, war dies jedoch ein Irrtum – hervorgerufen wohl auch durch die „erhebliche Alkoholisierung“ der Frau. Die Beamten halfen dann dabei, den vermissten Schlüssel wiederzufinden.

Salzgitter-Bad: Frau zeigt Fünfjähriger Mittelfinger – Strafverfahren

Bereits am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr hat eine 55-Jährige einem fünf Jahre alten Mädchen auf der Vorsalzer Straße in Salzgitter-Bad den Mittelfinger gezeigt. Dies gaben die Eltern des Kindes so an – die Polizei leitete nun ein entsprechendes Strafverfahren gegen die andere Frau ein.

Heerte: Unfallfahrer steht unter Alkohol

Am Samstagmittag, etwa 12.30 Uhr, verlor ein 28 Jahre alter VW-Fahrer in der Gießereistraße (Heerte) in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem Verkehrsmasten zusammen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, stellten die Beamten während der Unfallaufnahme Anzeichen von Alkoholkonsum bei dem Mann fest. Ein Vor-Ort-Test bestätigte dies.

Dem 28-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall hatte er sich nicht verletzt, laut Polizei entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

Einen ganz ähnlichen Vorfall hatte es schon am späten Freitagabend in Lebenstedt gegeben.

