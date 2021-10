Lebenstedt. In Höhe der Peiner Straße hat es auf der Ludwig-Erhard-Straße in Salzgitter gekracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Unfall in Salzgitter Ludwig-Erhard-Straße in Salzgitter nach Unfall wieder frei

Auf der Ludwig-Erhard-Straße hat sich am Mittwochmorgen, kurz vor 11 Uhr, in Höhe der Peiner Straße ein Unfall in Lebenstedt ereignet. Laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen war die Ludwig-Erhard-Straße stadteinwärts dadurch komplett gesperrt. Die Sperrung hielt etwa eine Stunde an.

Fahrzeuge krachen in Kreuzung ineinander

Aus Richtung Peine und der A39 konnte man nicht in das Stadtgebiet einfahren. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei waren die beiden beteiligten Fahrzeuge stadteinwärts fahrend aus Broistedt und Lengede unterwegs und sind in der Kreuzung ineinander gekracht.

Zwei Beteiligte in Salzgitter leicht verletzt

Die beiden Insassen hätten sich dabei leicht verletzt. Ein Beteiligter wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die beiden Fahrzeuge erlitten laut Aussage der Polizei einen Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

mw

