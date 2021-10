Salzgitter Bad. In Salzgitter Bad ist ein 68-Jähriger mit einem anderen Auto zusammen gestoßen. In Lebenstedt ist ein Mann mit 2,62 Promille unterwegs gewesen.

In Salzgitter Bad ist ein 68-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und mit einem anderen Auto zusammen gestoßen. (Symbolbild)

Unfall in Salzgitter

Unfall in Salzgitter Autos kollidieren in Salzgitter Bad – 22.000 Euro Schaden

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist ein 68-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße Hinter dem Salze in Salzgitter Bad in Höhe der dortigen Tankstelle mit seinem Auto am Montagabend, 18. Oktober, gegen 20 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 53-jährigen Fahrerin. Das berichtet Polizeisprecher Frank Oppermann.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Schaden beträgt 22.000 Euro

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 53-Jährigen noch gegen einen parkenden Pkw geschleudert. Beide Verkehrsteilnehmenden verletzten sich leicht. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

44-Jähriger mit 2,62 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Am Montagmittag, 18. Oktober, gegen 12.30 Uhr hat eine Streife der Polizei Salzgitter einen 44-jährigen Autofahrer auf der Ludwig-Erhard-Straße in Lebenstedt kontrolliert. Darüber informiert Frank Oppermann, Sprecher der Polizei. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung.

Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Test ergab einen Wert von 2,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, wie Oppermann weiter erklärt.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Die Polizei leitete verschiedene Ermittlungsverfahren ein, das Auto musste er stehen lassen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de