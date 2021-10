Einbruch in Salzgitter Unbekannte brechen in Restaurant in Lebenstedt ein

In Salzgitter sind Unbekannte in ein Restaurant eingebrochen. (Symbolbild)

Lebenstedt. Täter brechen in ein Restaurant an der Wehrstraße in Lebenstedt ein. In ein Geschäft in Salzgitter-Bad missglückt ihnen ein Einbruch.