Salzgitter. Erneut wurde in Wohnhäuser in Salzgitter eingebrochen. Es wurden Bargeld und Dokumente entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei in Salzgitter sucht nach Zeugen: Es wurde in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. (Symbolbild)

Einbruch und Diebstahl Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Salzgitter

In mehreren Fällen ist es zu Einbrüchen in Wohnhäuser in Salzgitter im Zeitraum von Sonntag, 3. Oktober, 1.30 Uhr, bis Montag, 4. Oktober, 6.30 Uhr, gekommen, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

In der Straße Am Laubberg wurde laut Pintak zweimal eingebrochen. Beim Einbruch in ein weiteres Haus sind die Täter gescheitert. Am Hermann-Löns-Weg sind die Einbrecher ebenso eingebrochen. „Die Täter erbeuteten neben Bargeld auch andere für die Besitzer wichtige Dokumente“, teilt Pintak mit.

Polizei Salzgitter sucht Zeugen

Die Polizei konnte Spuren der Tat sichern, Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter (05341)18970 in Verbindung zu setzen.

