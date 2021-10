Neuer Hausarzt in Hallendorf

Neuer Hausarzt in Hallendorf Schon 50 Termine: Neue Arztpraxis in Hallendorf „ gut gestartet“

Pünktlich zu Anfang Oktober haben Mediziner Carsten Frank und seine Mitarbeiterinnen Claudia Scervino (von links), Silvia Oelmann und Constanze Kieslich ihren Praxisdienst in Hallendorf aufgenommen. Dazu, dass das möglich war, hat Organisator Matthias Pietsch wesentlich beigetragen.

Hallendorf. Carsten Frank und sein Team hatten an den ersten zwei Tagen schon gut zu tun. Auch Corona-Impfungen sind in der Praxis in Hallendorf möglich.