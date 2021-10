„Tag der offenen Moschee“ in Lebenstedt war ein voller Erfolg

Von Links: Vorsitzende Frauengruppe: Aydin Arzu Vorsitzende Jugendgruppe: Büsra Yalcin 2.Vorsitzender: Mohammed Abacioglu Himan der Gemeinde in Salzgitter: Bilal Erden Öffentlichkeitsarbeit: Mohammed Serif Can

Seit 25 Jahren laden muslimische Gotteshäuser in Deutschland alljährlich zum Tag der offenen Moschee ein. Mit diesem Tag möchte man Bürgerinnen und Bürgern bundesweit den Einblick in den Islam und in die Gemeindearbeit bieten. Dabei versuche man, auf den offenen Austausch einzugehen und Vorurteile abzubauen.

Die Moschee der Millî-Görüş-Gemeinde war am Tag der Deutschen Einheit gut besucht. Allein in

Lebenstedt gebe es sieben Moscheegemeinden, insgesamt in Salzgitter ein gutes Dutzend, erklärte Gemeindesprecher Mustafa Abacioglu. Für die Betenden sind auf dem Boden des großen Gebetsraumes im Erdgeschoss Streifen aufgeklebt, um die einzuhaltenden Abstände sichtbar zu machen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Jeder muss sich derzeit seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen“, erklärte er. Eine bunte Runde mit Gästen aus der Nachbarschaft, Muslimen und Nicht-Muslimen, fand sich zusammen. Sie lauschte zunächst dem Vortrag von Muhammed Can von der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit zum Tag der offenen Moschee. Im Anschluss gab es eine längere Diskussionsrunde.

Tag der offenen Moschee: Missverständnisse wurden beseitigt

Zum Tag der offenen Moschee kam in der Lebenstedter Selimiye Mosche ein spannender Dialog zwischen Besuchern und Gemeindevertretern zustande. Foto: Frank Schildener

In der Folge wurde deutlich: Gemeindearbeit einer muslimischen Gemeinde unterscheidet sich kaum von jener anderer Glaubensrichtungen, besonders der christlichen. Can war bemüht, das Gemeinsame zu betonen und im Gespräch Missverständnisse zu beseitigen. Gespräch, Dialog, nachbarschaftliches Zusammenleben, nur das könne Vorurteile abbauen und helfen, Freundschaften zu knüpfen.

Die Moschee sei nicht nur Ort des Gebets, sie sei Mittelpunkt des Gemeindelebens. Hochzeiten, Bildungsprojekte, Sozial- und Integrationsangebote, Familienberatung nannte er als Beispiele. „Alle Menschen sind gleich wie die Zähne eines Kamms“, zitierte er einen Propheten. Die Gleichberechtigung sei wichtig.

Offene Fragerunde über das gemeinsame Beten, Kopftücher und die LGBT-Szene

Interessant wurde es in der Fragerunde, in der auch Imam Bilal Erden Antworten lieferte. Er hat islamische Theologie studiert und ist seitdem in Salzgitter tätig. Seit sechs Monaten sei er Imam der Moschee, „Theoretisch können Männer und Frauen auch im gleichen Raum beten“, sagte er auf Nachfrage. Die Männer würden dann in den vorderen Reihen, die Frauen in den hinteren beten.

Der Koran schreibe vor, dass die Frau ein Kopftuch tragen müsse, sagte der Imam. „Der Islam ist der Rahmen, in dem ich mich bewege“, erklärte eine junge Muslimin dazu. Der Imam widersprach aus theologischer Sicht. „Meine Frau hat viele Jahre kein Kopftuch getragen“, erklärte Can dazu. „Ich habe meinen Kindern nicht vorgeschrieben, ein Kopftuch zu tragen. Sie sollten dies aus eigener Überzeugung tun“, so Abacioglu.

Angesprochen auf die LGBT-Szene sagte Can, dass auch Menschen die gleichgeschlechtlich lieben, in der Moschee willkommen seien. „Die religiöse Theorie sagt, dass eine Ehe unter diesen Menschen nicht geht. Deshalb ist es aber nicht erlaubt, sie zu diskriminieren“, erklärte er.

Unter den Interessierten war unter anderem das neue Ratsmitglied Tobias Bey (SPD). Auch Petra Siems vom Präventionsrat Salzgitter pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der Glaubensgemeinde und freute sich, an der Veranstaltung und am Dialog teilhaben zu dürfen. Der zweite Vorsitzende Mustafa Abacioglu betonte nach der zweistündigen Veranstaltung, dass immer eine Tür für den offenen Dialog offen stehe – unabhängig vom Tag der offenen Moschee.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de