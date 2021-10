Salzgitter-Bad. Unbekannte sind am Wochenende in Wohnhäuser in Salzgitter-Bad eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruch und Diebstahl Täter brechen in drei Wohnhäuser in Salzgitter-Bad ein

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen sind Täter am Sonntag, 3. Oktober, im Zeitraum von 2 Uhr bis 13.25 Uhr in Wohnhäuser im Hainbeekweg in Salzgitter-Bad eingebrochen und haben neben Schmuck auch Bargeld erbeutet, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei Salzgitter sucht Zeugen

„Ersten Einschätzungen nach entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe“, informiert Pintak. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Taten machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Nummer (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de