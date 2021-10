Zum Abschied gab es einen Preis für Wilhelm Schmidt, der lange Zeit in Thiede wohnte: Die Awo-Präsidiumsvorsitzende des Bezirks Braunschweig Gabriele Siebert-Paul ehrte ihn mit dem Martha-Fuchs-Engagementpreis - in Form einer Bronze-Skulptur. Rifat Fersahoglu-Weber (rechts), Geschäftsführer Awo-Bezirksverband Braunschweig, überreichte dem 77-Jährigen zudem ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.