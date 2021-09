Salzgitter-Bad: 46-Jährige fährt betrunken mit Elektroroller

Eine 46-jährige Frau ist am Donnerstag, 23. September, gegen 16.50 Uhr in der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad betrunken mit einem Elektroroller unterwegs gewesen. Das geht aus einer Meldung des Polizeisprechers Matthias Pintak hervor.

Laut Polizei haben Zeugen die Frau beobachtet, wie sie in Schlangenlinien gefahren ist und „in keiner Weise auf andere Verkehrsteilnehmer geachtet“ hat. Die Beamten haben eine Blutprobe entnommen und der 46-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

