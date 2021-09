Bamika ist ein Sonnenschein auf vier Pfoten

Bamika, der kleine Sonnenschein auf vier Pfoten, hat in ihrem noch sehr kurzen Katzenleben schon schwierige Situationen meistern müssen. Die mehrfarbige Samtpfote wurde im Mai geboren und möchte in naher Zukunft die Welt entdecken. Das Tierheim Salzgitter sucht für das „Tier der Woche“ nun das passende Zuhause.

In jeder Stadt gibt es sie, die Brennpunkte, wo sich Katzen aufhalten und vermehren. Niemand fühlt sich ernsthaft für die kleinen Geschöpfe zuständig und sorgt dafür, dass die unkontrollierte Vermehrung mittels Kastration ein Ende hat. Aus solch einem Hotspot in Salzgitter stammt die kleine Bamika. Dort ist sie auf die Welt gekommen und musste gleich die harte Realität kennenlernen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bruch am linken Hinterlauf festgestellt

Bei der routinemäßigen Untersuchung wurde nämlich ein Bruch am linken Hinterlauf festgestellt, der sogenannte Femurkopf ist abgebrochen. In einigen Wochen, wenn Bamika alt und schwer genug für die Kastration ist, werden Röntgenaufnahmen gemacht, um zu schauen, ob der Bruch gut verwachsen ist oder operiert werden muss.

Der kleine tapfere Sonnenschein ist sehr lieb und verschmust, Bamika sucht regelrecht den Kontakt zu Menschen, um getröstet zu werden. Aufgrund ihres Bruchs verbringt sie ihren Alltag derzeit in der Quarantänestation des Tierheims in Salzgitter-Bad. Nur zu gerne würde sie ihren kindlichen Spieldrang frönen und die höchsten Kratzbäume erklimmen – in ihrem kleinen Quarantänezimmer ist hierfür jedoch kein Platz – und in ihrem gesundheitlichen Zustand wäre dies auch nicht förderlich.

Gesucht wird ein Zuhause mit gleichaltrigen Artgenossen

Umso mehr freut sich Bamika, wenn sich Katzenfreunde für sie interessieren würden und ihr die notwendige Aufmerksamkeit schenken, die sie einfordert. Gesucht wird deshalb ein Zuhause mit gleichaltrigen Artgenossen, um gemeinsam groß zu werden. Nach Einschätzung des Tierheim-Teams darf es gerne ein Zuhause in Wohnungshaltung mit einem Balkon sein. Wünschenswert wäre, wenn die künftigen Katzeneltern ganztägig Zuhause wären, etwa Rentner, um Bamika stets im Blick zu haben, denn aufgrund ihres Bruchs sollten hohe Sprünge vermieden werden.

Kontakt im Tierheim Salzgitter: Am Pfingstanger 40 in 38259 Salzgitter-Bad; (05341) 47886; Internet: www.tierheim-sz.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de