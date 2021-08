Lebenstedt/Wolfenbüttel. Vier Personen werden beim Zwischenfall an der Neißestraße leicht verletzt. In Wolfenbüttel wird ein Ladendieb aus Lebenstedt mit Schlagstock erwischt.

Die Polizei musste am Wochenende in Lebenstedt mehrfach tätig werden. (Symbolbild)

Polizei am Wochenende Streit in Lebenstedt: Mann zieht Schreckschusspistole und schießt

Zu Streitigkeiten innerhalb einer fünfköpfigen Gruppe ist es am frühen Samstagmorgen an der Neißestraße in Lebenstedt gekommen. Einer der Beteiligten, so teilt die Polizei mit, zog nach zunächst nur verbalen Auseinandersetzungen plötzlich eine Schreckschusspistole. Damit schoss er, vermutlich mit Reizgas, in Richtung der weiteren Beteiligten. Diese wurden dabei leicht verletzt, heißt es weiter. Den Angreifer konnte die Polizei stellen, er wurde aufs Revier gebracht.

Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv dann einen 32-Jährigen aus Lebenstedt, der Waren aus einem Supermarkt in Wolfenbüttel klauen wollte. Die alarmierten Polizisten stellten bei der Durchsuchung des Mannes schließlich auch einen verbotenen Schlagstock sicher. Auf den Langfinger kommt nun ein Strafverfahren zu.

Lebenstedt: Polizei erwischt Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

In der Nacht zu Sonntag, circa 1.50 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Ludwig-Erhard-Straße (Lebenstedt) einen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige mit 1,35 Promille unterwegs war.

Rund eine halbe Stunde später überprüften die Beamten dann, ebenfalls in Lebenstedt, eine 30 Jahre alte Fahrerin auf der Kampstraße. Es zeigte sich laut Mitteilung, dass die Frau unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden haben könnte. Ein Urin-Vortest bestätigte diesen Verdacht.

red

