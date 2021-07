Lebenstedt. Der 39-Jährige hat einem Senioren am Freitag über 1000 Euro gestohlen. Das Geld verlor er später – die Nachfrage bei der Polizei führte zur Festnahme.

Auf ungewöhnliche Art ist ein 39 Jahre alter Dieb der Polizei in Lebenstedt am Samstag ins Netz gegangen. (Symbolbild)

Gelddiebstahl in Lebenstedt Lebenstedt: Dieb verliert Beute – und meldet sich bei der Polizei

Auf etwas kuriose Art ist ein Dieb am Wochenende der Polizei in Lebenstedt ins Netz gegangen. Ein 82-Jähriger ist am Freitagmittag im Bereich des Bahnhofs vom zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten angesprochen und gebeten worden, einen Euro „klein zu machen“. Als der Senior sein Portemonnaie zückte, griff der Jüngere laut Mitteilung mehrere Geldscheine im Gesamtwert von über 1000 Euro daraus und flüchtete zu Fuß.

Am Samstagmittag übergab dann zunächst ein ehrlicher Finder der Besatzung eines Streifenwagens eine Bauchtasche, die er nahe eines Baumarktes entdeckt hatte. In dieser Tasche, heißt es weiter, befand sich eine größere Bargeldsumme – die Stückelung entsprach jener, die der genannte 82-Jährige am Vortag als gestohlen gemeldet hatte.

Schließlich erschien am frühen Samstagnachmittag ein 39-Jähriger auf der Lebenstedter Polizeidienststelle und meldete den Verlust einer Bauchtasche mit Bargeld. Der Mann entsprach der Mitteilung zufolge der vom Senior abgegebenen Personenbeschreibung. Da er über die Herkunft des Geldes nichts sagen konnte und zudem einen gefälschten niederländischen Führerschein bei sich trug, wurde er als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

„Nach Vornahme aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen“, so die abschließende Meldung, wurde der 39-Jährige am Samstagabend wieder entlassen. Die Bauchtasche, das Geld und den falschen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

red

