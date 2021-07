EC-Karten-Betrug: Polizei Salzgitter sucht Tatverdächtigen

Ein Unbekannter hat bereits am Donnerstag, 11. März, gegen 10.30 Uhr eine Geldbörse aus der Jacke des Geschädigten, der sich zum Tatzeitpunkt am Aldi-Markt in Bruchmachtersen aufhielt, gestohlen. Zum späteren Zeitpunkt suchte der Täter laut Polizei die Filiale einer Landesbank am Kurt-Schuhmacher-Ring auf und hob mit der EC-Karte des Geschädigten 1000 Euro ab. Das Amtsgericht Braunschweig hat nun ein Fahndungsfoto freigegeben.

Der schlanke Mann trug dunkle Kleidung

Gesucht wird demnach ein schlanker Mann, Bartträger, der zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung sowie ein dunkles Basecap mit einem hellen Mittelstreifen getragen hat, dazu helle Sportschuhe. Hinweise erbittet die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

