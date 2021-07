Mensch und Roboter arbeiten gemeinsam im VW-Werk Salzgitter

„Der Roboter und die Software sind eine große Unterstützung für mich in meiner täglichen Arbeit. So kann ich in kürzerer Zeit mehr Motoren kontrollieren“, so der 31-jährige Nils Hornig.

Der Einsatz von Robotern in der Automobilindustrie ist auch im Volkswagen-Komponentenwerk Salzgitter angekommen, wo an zahlreichen Fertigungs- und Montagelinien die innovativen Otto- und Dieselmotoren für den Konzern entstehen, teilt das Unternehmen mit. Bis zu 5000 Aggregate seien es täglich. Bevor die Motoren ihre Reise von Salzgitter in die ganze Welt anträten, durchliefen sie eine Reihe an finalen Qualitätsüberprüfungen. Dies geschehe etwa in der sogenannten Endabnahme.

Erster Roboter im Bereich der Endabnahme

Seit Neuestem unterstütze ein vollautomatischer Roboter die Mitarbeiter in diesem Bereich. Intelligenter Einsatz von Software – made in Salzgitter. Es sei der erste Einsatz eines Roboters im Bereich der Endabnahme. Mit schnellen automatischen Bewegungen fahre der Roboter präzise um den Vier-Zylinder-Ottomotor herum. Dabei überprüfe er 28 Merkmale auf der Motor-Checkliste und fotografiere diese zeitgleich. Kleine Kameras an den Roboterarmen machten es möglich. Bemerke das computerbasierende System eine Abweichung, beispielsweise lose-gesteckte Stecker, gebe es ein Signal auf einem Monitor. Der zuständige Mitarbeiter erhalte die Info und könne die Abweichung bereits direkt beheben.

Mitarbeiter und Roboter ergänzen sich

Mitarbeiter und Roboter ergänzten sich so perfekt: Der Roboter kommt an jene Stellen, die sonst schwer einsehbar sind, eine Behebung von Abweichungen muss jedoch noch immer per Hand erfolgen, heißt es. „Der Roboter unterstützt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effizient bei ihrer täglichen Arbeit“, wird Andreas Libowski zitiert, der das Projekt im Labor mitentwickelt und programmiert habe. „Die extra für diesen Einsatz entwickelte Software hilft, eventuelle Abweichungen schneller zu erkennen und zu lokalisieren.“ Die gute Zusammenarbeit sorge für noch höhere Stabilität bei der Endabnahme. Gestartet worden sei das Projekt bereits 2020 als Modellversuch. Nach der positiven Testphase wurde es ausgeweitet, ein weiterer Roboter-Prüfstand werde vorbereitet.

