24 Mal brachen seit 2019 in Kellern in Lebenstedt Feuer aus. Immer traf es Mehrfamilienhäuser. Nach zwei Bränden in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni nahm die Polizei einen 26 Jahre alten Mann fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass er für zahlreiche Brandlegungen verantwortlich ist. In U-Haft sitzt der Verdächtige bisher aber nur wegen der letzten beiden Feuer.