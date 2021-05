A39 bei Salder: Auto überschlägt sich - drei Personen verletzt

Auf der A39 an der Anschlussstelle Salder ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto hat sich überschlagen, ein weiteres musste eine Vollbremsung machen. (Symbolbild)

Zu einem Verkehrsunfall auf der A39 an der Anschlussstelle Salder, Fahrtrichtung Braunschweig ist es am Pfingstmontag gegen 19:20 Uhr gekommen. Ein Auto hat sich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit überschlagen und landete im Graben, wie die Autobahnpolizei Braunschweig mitteilt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr wurden dabei drei Personen verletzt. Ein weiteres Auto musste laut Autobahnpolizei eine Vollbremsung einlegen. Die schwangere Insassin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der unklaren Einsatzlage war auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 im Einsatz. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr einsatzbereit und musste mittels eines Abschleppfahrzeuges abtransportiert werden.

Auf- und Abfahrt für Unfallaufnahme gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die Auf- sowie Abfahrt komplett gesperrt werden. Im Einsatz neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Lichtenberg und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Braunschweig.

red