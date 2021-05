Nach Autounfall: Verursacher flüchtet von Parkplatz in Lebenstedt

Nach einer Unfallflucht vom Netto-Parkplatz an der Neißestraße in Lebenstedt bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild)

Das auf dem Netto-Parkplatz an der Neißestraße in Lebenstedt geparkte Auto einer 20-Jährigen ist am späten Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr von einem anderen Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt worden. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Unfallflucht von Netto-Parkplatz in Lebenstedt: Polizei bittet um Hiweise

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, die Polizei ermittelt nun. Falls jemand Hinweise auf die Person oder den Unfallhergang hat, wird er darum gebeten, sich unter 05341 - 18970 bei der Dienststelle in Lebenstedt zu melden.

red