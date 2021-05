Ab Montag Wechselunterricht für Salzgitteraner Abschlussklassen

Salzgitter. Die Stadt Salzgitter teilt mit, dass Förderschulen und Abschlussklassen wegen der aktuellen Inzidenz wieder in den Wechselunterricht dürfen.

In den Wechselunterricht dürfen ab Montag Förderschulen und Abschlussklassen in Salzgitter.

Die 4. Klassen der Grundschulen, die 9. und 10. sowie die 12. und 13. Klassen der allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie die Förderschulen können ab Montag, 17. Mai, wieder in den Wechselunterricht zurückkehren, teilt die Stadt am Freitag mit. Für die Himmelfahrts-Woche hatte eine zusätzliche Verfügung der Stadt den Präsenzunterricht an Salzgitters Schulen untersagt. Diese Einschränkung ist nun für Förderschulen und Abschlussklassen aufgehoben.

Corona-Inzidenz in Salzgitter unter 165

Bei einem dauerhaften Unterschreiten der bundesrechtlich als besondere Notbremse festgesetzten Sieben-Tages-Inzidenz von 165 dürfen auch die anderen Klassenstufen wieder im Wechselunterricht beschult werden, schreibt die Stadt. Sofern der Inzidenzwert in Salzgitter weiter sinkt oder zumindest unter 165 stabilisiert, könne dies in Salzgitteraner Schulen bereits am kommenden Donnerstag, 20. Mai, der Fall sein. Das entscheide jedoch allein die Inzidenz. red

