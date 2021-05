Salzgitter. In gleich zwei Kontrollen stellte sich am Dienstag bei Kontrollen der Verdacht heraus. Blutproben waren die Folgen.

In Salder und Hallendorf wurde kontrolliert.

Berauschende Mittel am Steuer – Polizei Salzgitter ermittelt

Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln in zwei Fällen ermittelt die Polizei Salzgitter. Nach ihren Angaben ereignete sich Fall eins in Salder, Vor dem Dorfe, am Dienstag, 11. Mai, 7.15 Uhr. Dort wurde demnach der 22 Jahre alte Fahrer eines Autos kontrolliert. Die Beamten hätten Hinweise erlangt, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutprobe sei veranlasst worden.

Hinweise während der Kontrolle

Fall zwei: In Hallendorf am Rodekamp wurde laut Polizei ebenfalls am Dienstag, 11.50 Uhr, ein ebenfalls 22-jähriger Autofahrer angehalten. Auch hier hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutprobe sei auch hier veranlasst worden.

Jeweils zwei Verfahren

Die Polizei leitete in beiden Fällen jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, so der Bericht abschließend.

red