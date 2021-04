Salzgitter: Mann kommt mit Auto von Fahrbahn ab – leicht verletzt

Aus ungeklärter Ursache ist ein junger Fahrer am Montagmorgen in Salzgitter von der Fahrbahn abgekommen in den Büschen gelandet. Der junge Mann wollte von der Industriestraße Nord nach links in die Eisenhüttenstraße abbiegen und kam wohl in der Kurve von der Fahrbahn ab.

Autofahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Wie Michael Sadowski , Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter mitteilt ist der Mann leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Kein größerer Schaden am Pkw

Er sei mit seinem Pkw allein beteiligt gewesen und habe auch allein im Auto gesessen. Am Auto selbst sei kein größerer Schaden entstanden. Es wurde allerdings abgeschleppt.

red