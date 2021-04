Hier müssen Salzgitteraner mit Blitzern rechnen

Die Stadt Salzgitter und der Landkreis Wolfenbüttel weisen aus Präventionsgründen auf ihre Tempokontrollen in ihren Bereichen hin. Mit Einsätzen muss demnach in der Zeit vom 26. April bis zum 2. Mai in diesen Stadtteilen von Salzgitter gerechnet werden: Hallendorf, Thiede und Lebenstedt. In eben diesem Zeitraum, der 17. Kalenderwoche, muss laut Verwaltung im Landkreis Wolfenbüttel in diesen Orten mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden: Baddeckenstedt, Burgdorf, Cremlingen, Denkte, Elbe, Heiningen, Hornburg, Kneitlingen, Schladen, Schöppenstedt, Sickte, Uehrde, Winnigstedt und Wolfenbüttel. Beide Verwaltungen weisen in ihren Ankündigungen darauf hin, dass die Reihenfolge der Stadtteile/der Kreis-Gemeinden nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aussagt. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer seien daher gut beraten, wenn sie sich im Stadt-/Kreisgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

