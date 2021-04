Lebenstedt. Küsten-Fans sollten der Stadtbibliothek in Lebenstedt einen Besuch abstatten. Dort sind maritime Bilder zweier Künstlerinnen zu sehen.

Auch dieses Bild ist in der Bibliothek zu sehen.

Künstlerinnen zeigen in Lebenstedt maritime Bilder

Sich am Blick auf Küste und Dünen erfreuen und gleichzeitig auf Fantasiereise gehen können derzeit Besucher der Stadtbibliothek in Lebenstedt. Möglich macht das die aktuelle Ausstellung „Küste & Fantasie“, teilt die Stadt mit.

Renate Kopyto und Karla Ballé stellen aus

Die Salzgitteraner Künstlerinnen Renate Kopyto und Karla Ballé zeigen bis zum 30. Juli ihre Werke. Mit Acrylfarben, Strukturpasten, Goldfolie, Marmormehl und sogar Kaffee entstanden Bilder und Collagen, die die Betrachter an der Inspiration der Künstlerinnen teilhaben lassen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ich freue mich, den Menschen in dieser schweren Zeit eine Abwechslung bieten zu können“, sagt Karla Ballé über den Zweck ihrer Kunst. Sie male mit Leidenschaft das Maritime und habe dabei bereits viele Techniken ausprobiert. Renate Kopyto liebe kräftige Farben und die Acryltechnik. Malen sei für sie Entspannung.

Die Bilder sind während der Öffnungszeiten der Bibliothek, dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr, zu sehen.

red