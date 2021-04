Mann belästigt 30-Jährige in Salzgitter-Bad sexuell

Eine 30-Jährige wurde am Mittwochmorgen, 7. April, gegen 8.50 Uhr in der Elisabethstraße in Salzgitter-Bad sexuell belästigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer sei zur Tatzeit auf dem Gehweg der Elisabethstraße in Richtung Hildegardstraße gegangen, als es plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten am Rücken gepackt und an der Jacke festgehalten worden sei. Der Täter habe der Frau anschließend in den Intimbereich gefasst, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Daraufhin rief das Opfer laut um Hilfe und wehrte sich gegen den Mann. Der Täter ließ von der Frau ab und flüchtete zwischen den Wohnhäusern in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Salzgitter-Bad sucht Zeugen

Zur Tatzeit war der Unbekannte mit einer grauen Sportjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Der Täter ist circa 1,70 Meter groß und trug zur Tatzeit eine Brille. Er hat kurze dunkelblonde bis hellbraune Haare. Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sollen sich unter (05341) 8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad melden.

