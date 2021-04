Gute Impfquoten bei Belegschaft im Klinikum Salzgitter

Zufrieden blicken die Mitglieder der Klinikleitung des Helios-Klinikum auf die Impfquoten in der Klinik. 73 Prozent der Ärztinnen und Ärzte und 85 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege und Funktionsbereiche sind bereits mindestens ein Mal geimpft, wie das Klinikum mitteilt.

In guter Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz der Stadt Salzgitter haben im Helios Klinikum bereits fünf Impftermine stattgefunden. Der erste war schon im Januar. „Das war schon ein Kraftakt und ziemlich nervenaufreibend“ , sagt die Klinikgeschäftsführung Dr. Alice Börgel. „Wir mussten sehr flexibel reagieren und es war in der Klinik wie überall in Niedersachsen. Der erste Termin im Januar war bereits angekündigt und organisiert und musste dann wegen Impfstoff-Mangel abgesagt werden, konnte dann aber schnell nachterminiert werden.“

Auch Impfstopp von Astrazeneca kein Hindernis

Die Impfungen wurden gemeinsam mit dem Katastrophenschutz organisiert. Die administrativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen vom Impfzentrum, die Ärzte und Medizinische Fachangestellte hat die Klinik gestellt. Auch vom Impfstopp mit Astrazeneca war die Klinik zunächst betroffen. Eine Woche vor dem geplanten Impftermin in der Klinik kam der Impfstopp für Astrazeneca in Dänemark. Die Klinik musste damit rechnen, dass der Termin nicht stattfinden kann.

Aber am Montagnachmittag kam die Entwarnung; das Impfzentrum hatte einen alternativen Impfstoff erhalten und die Impfkampagne fand wie geplant statt. „Wir hatten relativ wenig Ausfälle nach den Impfungen. Haben aber auch die Termine in Absprache mit dem Impfzentrum auf Freitage legen können, so dass ein großer Teil der geimpften Mitarbeiterinnen ein freies Wochenende nach dem Impfen hatte.“, sagt Susanne Schubert, die Pflegedirektorin.

Hohe Bereitschaft bei der Belegschaft

Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie, Dr. Dietmar Loitz freut sich über die sehr hohe Beteiligung beim Impfen: „Der Impfschutz ist ein ganz wichtiger Baustein beim Schutz unserer Patienten und unserer Mitarbeiter. Wir haben von Beginn der Pandemie an höchste Sicherheitsstandards an den Infektionsschutz gelegt und freuen uns mit der hohen Impfquote wieder einen großen Schritt in die richtige Richtung getan zu haben.“

