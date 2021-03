Angesichts von Höchstwerten bei den Corona-Sterbefällen und bei Neuinfektionszahlen in Deutschland fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen. Bayern macht derweil mit verschärften Maßnahmen schon mal Ernst.

Ab Mittwoch nächtliche Ausgangssperre in Salzgitter

Ein Verlassen des privaten Wohnbereichs ist ab Mittwoch in Salzgitter nur noch aus gutem Grund möglich. Das teilt die Stadt Salzgitter am Montagabend mit. Ein triftiger Grund liegt nach der Landesverordnung vor, wenn beispielsweise eine berufliche Tätigkeit wahrgenommen oder eine notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung in Anspruch genommen werden muss.

Mobilität deutlich eingeschränkt

Der Besuch von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen oder naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind, ist ebenfalls möglich. Und auch das Ausführen von Haustieren ist erlaubt, ansonsten bleibt die Mobilität deutlich eingeschränkt. Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen keine triftigen Gründe dar.

Ausgangssperre ab Inzidenz von 150 vorgesehen

Die seit Montag geltende Landesverordnung sieht erstmalig vor, dass kreisfreie Städte und Landkreise eine Ausgangssperre erlassen können, wenn deren 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 100 überschreitet. Die Ausgangssperre soll nach der Landesverordnung erlassen werden, wenn die maßgebliche 7-Tages-Inzidenz über dem Wert von 150 liegt und diese Überschreitung laut Einschätzung der Behörde von Dauer sein sollte.

Inzidenzwert in Salzgitter jetzt wieder bei über 200

In Salzgitter pendelt dieser Inzidenzwert seit Tagen um den 200er-Wert; erst sank er durch die ergriffenen Maßnahmen nachhaltig unter 200, um jetzt wieder auf 226,3 anzusteigen, teilt die Stadt Salzgitter mit.

Die angeordnete Ausgangssperre sei für die Polizei- und Ordnungsbehörden darüber hinaus gut kontrollierbar.

Weitere Infektionsschutzmaßnahmen seien nötig

Die Tatsache, dass die 7-Tage-Inzidenz seit geraumer Zeit stetig über dem 7-Tages-Inzidenzwert von 150 liegt, belege, dass die bisher getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen zwar wirken, aber nicht ausreichen, um die Virusausbreitung auf ein kontrollierbares Maß unter den Wert von 100 zurückzuführen. Hier sind nunmehr weitergehende Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen, teilt die Stadt weiterhin mit.

red